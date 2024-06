El drama entre Andy Cohen y Carole Radziwill no ha terminado.

La exestrella de ‘Real Housewives of New York City’ confirmó a través de X el martes 11 de junio, que efectivamente hizo un comentario anónimo sobre Cohen en una entrevista a la revista New York, pero asegura que tenía una buena razón para mantener su identidad en secreto.

Respondiendo a un fan que razonó que permanecer en el anonimato le impide ser etiquetada como una “cazadora de fama”, Radziwill, de 60 años, escribió: “No podría haberlo dicho mejor”.

I couldn’t have said it better myself. I didn’t want to put my name in an article in which I had no idea of the context. I told the writer they’re all vindictive & then Andy proves it by outing me. He’s lost his mind likely from all the legal trouble. Hope he gets help he needs. https://t.co/UjzrrEesyL

— Carole Radziwill (@CaroleRadziwill) June 12, 2024