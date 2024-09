Matthew Perry falleció hace dos meses y ahora se ha confirmado la causa de su muerte.

Según la oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, Perry murió por “los efectos agudos de la ketamina”. Un informe toxicológico publicado el viernes 15 de diciembre, también enumeró el ahogamiento, la enfermedad de las arterias coronarias y los efectos de la buprenorfina (que se utiliza para tratar el uso de opioides) como factores contribuyentes. La muerte del actor fue declarada un accidente.

Perry murió en su casa de Los Ángeles a los 54 años el 28 de octubre. Las autoridades respondieron a una llamada de alguien que sufría un paro cardíaco, y Perry fue encontrado sin respuesta en su jacuzzi. No se encontraron indicios de juego sucio en el lugar.

Su causa de muerte fue “diferida” tras su autopsia inicial, dijo el Médico Forense del Condado de Los Ángeles el 30 de octubre. Los resultados se determinaron inconclusos pendientes de un informe toxicológico, y se solicitó una investigación adicional sobre la causa de la muerte de Perry.

Perry fue mejor conocido por su trabajo en la serie de NBC Friends desde 1994 hasta 2004, donde interpretó al sarcástico Chandler Bing, uno de los seis protagonistas originales. También protagonizó películas como The Whole Nine Yards, Fools Rush In y 17 Again y fue nominado a cinco Emmys por su trabajo en programas de televisión Friends, The West Wing, The Ron Clark Story y Friends: The Reunion. El actor se convirtió en un autor superventas cuando publicó su memoria de 2022, Friends, Lovers & The Big Terrible Thing.

Aunque era conocido por hacer reír a la gente, Perry luchó con su salud mental y adicciones a las drogas y al alcohol tras bambalinas.

Durante Friends: The Reunion, que se estrenó en abril de 2021 en Max, Perry recordó lo ansioso que se sentía mientras filmaba. “Sentía que iba a morir si no se reían. Definitivamente no es saludable, pero a veces decía una línea y no se reían, y yo sudaba y entraba en convulsiones”, dijo Perry. “Si no conseguía la risa que se suponía que debía obtener, me asustaba. Sentía eso cada noche”.

Permaneció cercano a sus compañeros de reparto de Friends —Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer— quienes dijeron en un comunicado conjunto que “estaban completamente devastados por la pérdida” de su amigo. “Éramos más que compañeros de reparto. Somos una familia”, dijo el grupo a Us Weekly el 30 de octubre. “Hay mucho que decir, pero ahora vamos a tomarnos un momento para llorar y procesar esta pérdida incomprensible”.

Los cocreadores de Friends Marta Kauffman y David Crane y su compañero productor ejecutivo Kevin S. Bright dijeron que estaban “conmocionados y profundamente, profundamente tristes” por la muerte repentina de Perry.

“Era un talento brillante. Es un cliché decir que un actor hace suyo un papel, pero en el caso de Matthew, no hay palabras más ciertas. Desde el día que lo escuchamos encarnar el papel de Chandler Bing, no hubo nadie más para nosotros”, compartieron en un comunicado a Us Weekly el 29 de octubre. “Siempre atesoraremos la alegría, la luz, la deslumbrante inteligencia que aportó a cada momento, no solo a su trabajo, sino también en la vida. Siempre fue la persona más divertida en la sala. Más que eso, era el más dulce, con un corazón generoso y desinteresado”.

Antes de su muerte, Perry escribió sobre cómo esperaba ser recordado por ayudar a las personas en sus momentos más oscuros.

“Me gustaría ser recordado como alguien que vivió bien, amó bien, fue un buscador”, dijo Perry en el podcast “Q With Tom Power” en 2022. “Y su cosa más importante es que quiere ayudar a las personas. Eso es lo que quiero”.

Añadió: “Lo mejor de mí, sin duda, es que si alguien viene a mí y dice, ‘No puedo dejar de beber, ¿puedes ayudarme?’ puedo decir ‘sí’ y seguir adelante y hacerlo. Cuando muera, no quiero que Friends sea lo primero que se mencione. Quiero que eso sea lo primero que se mencione. Y voy a vivir el resto de mi vida demostrándolo”.

Así es exactamente como Hank Azaria, el amigo de toda la vida de Perry y estrella invitada en Friends, lo recordó en un homenaje tras su fallecimiento.

“Matthew y yo nos hicimos muy buenos amigos y realmente éramos más como hermanos durante mucho tiempo”, dijo Azaria en un video compartido a través de Instagram el 29 de octubre. “Bebimos mucho juntos, reímos mucho juntos, estuvimos ahí el uno para el otro en los primeros días de nuestra carrera”.

Azaria eventualmente recurrió a Perry cuando decidió luchar contra su alcoholismo. “Soy un hombre sobrio desde hace 17 años, y quiero decir que, la noche que entré en AA [Alcohólicos Anónimos], Matthew me llevó”, agregó el actor. “Todo el primer año que estuve sobrio, fuimos juntos a las reuniones. Fue tan cariñoso y generoso. Definitivamente me ayudó a estar sobrio”.