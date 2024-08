En serio, el 26 de agosto debería ser un día festivo nacional, o al menos un día de conmemoración, debido a la cantidad de estrellas de cine (todos muy guapos) que nacieron en esa fecha.

Chris Pine, Dylan O’Brien, Keke Palmer y nuestra reina: Thalía, son solo cuatro de los ocho actores principales que comparten la misma fecha de nacimiento, y no nos quejamos. Lo que hace que estas estrellas sean aún más atractivas es que no se dejan impresionar por su atractivo sexual.

“Comencé interpretando a novios, príncipes, futuros esposos”, contó Pine a W Magazine en enero de 2017, recordando su ascenso a la fama. El actor luego adoptó un divertido acento inglés, agregando, “¡Era una gran responsabilidad, por supuesto!”

Bromeó diciendo que “no era muy bueno en muchas otras cosas”, por lo que seguir los pasos de sus padres en la actuación “simplemente sucedió”. (El padre de Chris, Robert Pine, todavía es actor, mientras que su madre, Gwynne Gilford, dejó la industria en 1987).

Afortunadamente para Us, Chris se ha convertido en un éxito de taquilla por derecho propio desde su debut cinematográfico en 2004 en The Princess Diaries 2: Royal Engagement y, sí, también debemos admirarlo por envejecer como un buen vino con cada década.

O’Brien, por su parte, fue un ídolo adolescente gracias a su papel como Stiles en Teen Wolf, antes de convertirse en una estrella de acción en la franquicia de Maze Runner. En 2022, fue nombrado uno de los novios favoritos de internet, un galardón que lo hizo sentir un poco tímido.

“Es tan gracioso, tengo las palmas sudorosas. Es abrumador [y] es maravilloso”, dijo O’Brien a Bustle sobre el título en marzo de 2022, emocionándose mientras hablaba. “Es simplemente brutal pensar en el pequeño yo teniendo esta cosa realmente especial que sucede.”

Sigue leyendo para ver a los actores más sexys nacidos el 26 de agosto, y qué los hace tan atractivos:

Chris Pine

La apariencia clásicamente atractiva de Chris fue evidente desde el principio, pero en 2009, es decir, cuando interpretó a Kirk en Star Trek, pasó de ser guapo a absolutamente sexy. En los últimos años, Chris ha adoptado a su hippie interior, luciendo cabello más largo y ropa retro, para el aplauso de todos sus admiradores. Además, ahora que está en su era de “zorro plateado”, o envejeciendo, no podemos dejar de mirar su cabello.

Macaulay Culkin

Culkin tuvo un gran cambio de imagen después de hacerse de un nombre como estrella infantil en películas como Home Alone y Uncle Buck. Después de alejarse del foco público por un tiempo, Culkin regresó y comenzó a hacer reír a mediados de la década de 2000. El actor alcanzó su máximo atractivo después de convertirse en padre en 2021. Lamentablemente, está fuera del mercado y comprometido con la igualmente hermosa Brenda Song, con quien tiene dos hijos. (¿Existen premios para la familia más adorable?).

Keke Palmer

El segundo nombre de Palmer debería ser “fiera” o “imponente” por lo mucho que es una jefa tanto dentro como fuera de la pantalla. Después de su tiempo como estrella de Nickelodeon, Palmer se convirtió en productora, lanzó su propia música y protagonizó una serie de películas exitosas. Su estilo durante su primer embarazo demostró que las madres pueden ser sexys, y Palmer ha dominado su estilo desde que dio la bienvenida a su bebé, Leo, en febrero de 2023.

Dylan O’Brien

O’Brien pasó de ser el adorable Stiles Stilinski en Teen Wolf a un galán de ciencia ficción con las películas de Maze Runner y no nos molesta en absoluto. Justo cuando pensabas que no podía ser más encantador, O’Brien protagonizó el video de Taylor Swift All Too Well: Short Film. Aunque interpretó a un exnovio que muchos no pueden soportar, su rostro desaliñado y estilo inspirado en el otoño ayudaron a inmortalizarlo como el juguete favorito de internet.

Evan Ross

Estaríamos mintiendo si dijéramos que no hemos estado enganchados a Ross desde que interpretó a Messalla en la franquicia de The Hunger Games. Ross ha superado su aspecto de cara de niño y al adoptar un look digno del dios del rock, basado en su estilo vanguardista y sus llamativos rasgos faciales. Si eso no es suficiente razón para amarlo, Ross está casado con la chica más cool, Ashlee Simpson, y juntos son padres dos niños totalmente geniales, Jagger y Ziggy. (Simpson también es madre de Bronx, hijo mayor, con su exesposo Pete Wentz).

Melissa McCarthy

McCarthy siempre ha sido un personaje querido en Hollywood, especialmente después de interpretar a Suki en Gilmore Girls. A medida que su poder estelar ha crecido, la comediante se ha convertido en una estrella de estilo por derecho propio y alguien a quien no podemos dejar de amar. Ha permanecido fiel a sí misma mientras muestra una figura más delgada y elegante. ¿Mencionamos que McCarthy está casada con el igualmente divertido Ben Falcone? La pareja, que tiene dos hijas, nos hace morir de risa con cada una de sus colaboraciones cinematográficas.

Mike Colter

Colter captó la atención de los fanáticos en 2011 cuando comenzó a interpretar a Malcom Ward en Ringer. El entusiasmo a su alrededor creció después de interpretar a Lemond Bishop en The Good Wife. Sin embargo, fue su papel como superhéroe Luke Cage el que hizo que los fanáticos hablaran de lo atractivo que es Colter. No nos digas que no recuerdas todas esas escenas sin camisa. Viven gratis en nuestras mentes. PD: Colter es el padre ideal para sus dos niñas con su esposa Iva Colter. Incluso creó una línea de cuidado del cabello para niños debido a sus pequeñas, lo cual es muy atractivo.

John Mulaney

Chicos divertidos como Mulaney prueban que la risa es sexy. Aunque Mulaney parece un poco nerd, su humor y confianza lo han convertido en uno de los comediantes más atractivos de Hollywood. Conquistó a Olivia Munn, con quien se casó en julio de 2024, así que claramente, sus vibraciones de Clark Kent no pueden subestimarse. Nota al margen: el nivel de atractivo de Mulaney aumentó cuando se convirtió en padre de su hijo Malcolm con Munn.

Thalía

La cantante, actriz y empresaria mexicana es una de las consentidas de Latinoamérica. Su inolvidable trilogía de Marías (María Mercedes, Marimar y María la del barrio), son algunas de sus emblemáticas telenovelas que la convirtieron en la reina del melodrama y la llevaron a internacionalizar su carrera. Tras su matrimonio con Tommy Mottola en el 2000, Thalía dejó las telenovelas pero enfocó su carrera más en la música. Actualmente cuenta con 20 álbums de estudio, 5 compilaciones, 13 de edición limitada y dos discos en vivo, según su sitio oficial. Como emprendedora, Thalía tiene su propia línea de ropa y zapatos, (que actualmente sus fans pueden adquirir exclusivamente en Macy’s), además de convertirse en una verdadera influencer a través de sus redes sociales, donde está en constante comunicación con sus fans.