Ben Affleck y Jennifer Lopez: Cronología del romance de ‘Bennifer’

Crédito: Courtesy of Prime Febrero 2024

Lopez lanza su “odisea cinematográfica” junto a su noveno álbum de estudio, 'This Is Me … Now'. El álbum sirve como secuela de 'This Is Me … Then' de 2002, que se lanzó durante su primer romance con Affleck. También estrena un documental sobre la realización del filme, titulado 'The Greatest Love Story Never Told'.

Affleck hizo cameos en ambas películas. Aunque en general apoyó el proyecto, también expresó su incomodidad por aparecer en él.

“Realmente encontré la belleza y la poesía y la ironía en el hecho de que es la mayor historia de amor nunca contada”, dijo a la cámara durante el documental. “Si estás haciendo un disco sobre ello, parece como si lo estuvieras contando”.